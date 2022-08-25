Легенда НБА Шакил О’Нил заявил, что Земля плоская

У приверженцев теории плоской Земли появился очередной сторонник. Им оказался четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил.

Спортсмен поделился своими соображениями в эфире шоу The Kyle & Jackie O Show. Выпуск опубликовали на YouTube.

«Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой», — рассказал Шакил О’Нил.

Баскетболист заявил, что живет на озере уже 30 лет и «ни разу не видел, как оно движется влево или вправо». Легенда НБА добавил, что человека многому учат, но «это лишь теория».

Шакилу О′Нилу 50 лет. В 1994 году он стал чемпионом мира, а в 1996-м — завоевал олимпийское золото. В этом же году его внесли в список 50 лучших игроков в истории НБА.

Баскетболист четырежды завоевывал чемпионское звание ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». После завершения спортивной карьеры Шакил О’Нил стал комментатором, баскетбольным экспертом, а также пробовал себя в музыке и в качестве актера.