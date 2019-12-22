Легенда Болливуда собрался заменить Крейга в бондиане

Салман Хан сыграл множество ролей в Болливуде. Его последняя роль Чулбул Пандей в третьей части фильма «Бесстрашный» невероятно понравилась зрителям. В России премьера картины состоялась 20 декабря 2019 года. Хан заявил, что «рассматривает возможность сыграть Джеймса Бонда. Он решил заменить английского актера после того, как Крейг объявил о завершении своего участия в бондиане.

«Все Джеймсы Бонды до меня были английскими актерами. Не исключаю, что роль может даться мне непросто», — признался Салман Хан.

Издание сообщило, что вряд ли этот индийский актер добьется желаемого, так как ему уже поступило предложение сняться в «Бесстрашном—4». Известно, что сценарий уже написан.

«Чего можно ожидать дальше? Поверьте, гораздо больше фильмов о Чулбуле Пандее, чем один или два. Ведь 10 намного лучше, чем один или два», — пошутила звезда Болливуда Салман Хан.