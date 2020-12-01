Ледовому дворцу грозит крупный штраф за концерт Басты

В Невский районный суд Петербурга поступили материалы об административном правонарушении, совершенном Ледовым дворцом. После концерта рэпера Басты, спорткомплекс ждет штраф в размере до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности сроком до 90 дней.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов город. Там уточнили, что против Ледового дворца составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО „Дворец спорта“. Вменяется ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

В объединенной пресс-службе отметили, что протокол составил специалист-эксперт РПН по СПб Артем Юшев. Он рассмотрел информацию о мероприятиях из интернета, а также ознакомился с протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и вещей.

«Как следует из протокола, 27.11.2020 с 20.00 до 22.30 и 28.11.2020 с 19.00 до 21.30 на концерте Басты в ОАО „Дворец спорта“ не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции», — уточнили в объединенной пресс-службе.

Посетители концертов рэпера не использовали средства индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию. Сам Ледовый дворец не обеспечил разделение потоков зрителей, что привело к толпе, а также не ввел просмотр концертов исключительно со зрительских мест.

Представитель Ледового дворца не согласился с нарушениями. Он отметил, что заявки на концерт согласовали в Комитете по культуре. На первое мероприятие пришли 6306 человек, на второе — 6208 человек. При этом зал может вместить в себя 13 486 посетителей.

«К производству материалы пока не приняты», — сказано в сообщении.