Леди Гаге вернули похищенных бульдогов

Американские полицейские вернули певице Леди Гаге ее похищенных собак. Об том сообщили в пресс-службе департамента полиции Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.

По словам капитана Джонатана Типпетта, собак в полицейский участок привезла некая женщина вечером в пятницу, 26 февраля.

Представитель популярной певицы и детективы подтвердили, что это собаки артистки. Предположительно, женщина, которая привезла животных, не связана с их похищением, сообщило издание Associated Press. По предварительным данным, оба пса чувствуют себя хорошо, их здоровью ничего не угрожает.

Несколько дней назад неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги. После этого они похитили двух ее французских бульдогов. Тогда артистка объявила награду в размере полумиллиона долларов за возвращение любимых питомцев.