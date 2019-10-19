Леди Гага показала рентгеновский снимок после падения со сцены

Американская певица Леди Гага рассказала об обследовании после того, как с ногами повисла на поклоннике и свалилась с высокой сцены в фан-зону. Отчет из кабинета врача она выложила в Twitter.

После концерта звезда сразу же поехала в больницу, где ей сделали рентген «практически всего тела» в поисках возможных переломов. Врачи так и не нашли никаких последствий падения со сцены.Поэтому Гага сделала еще один снимок своей руки: «Ок» — знак того, что с ней все хорошо и фанаты могут за нее не беспокоиться.

Фотографию певица подписала цитатой из своей песни: «Когда им приходится делать рентген почти всего вашего тела… Просто танцуй. Все будет хорошо».

Поклонники волновались за Гагу после того происшествия на концерте. Они знали о заболевании у певицы соединительных тканей — фибромиалгии, которое вызывает постоянную боль во всем теле.

Леди Гага запрыгнула на фаната и вместе с ним рухнула со сцены. Видео Подробнее

Ранее Гага с ногами повисла на своем поклоннике и свалилась с высокой сцены в фан-зону во время аплодисментов на своем шоу Enigma в Лас-Вегасе. Она поднялась на ноги, вновь вышла на сцену и продолжила выступление, как будто ничего не произошло. ЧП случилось в самом финале Enigma.

После курьеза артистка продолжила выступление песней Bad Romance, а это предпоследняя композиция в сет-листе концерта.

Подняться певице помогли охранники. А еще певице пришлось успокаивать поклонника Джека, который расплакался из-за чувства вины. Гага заявила, что они упали в объятия друг к другу, как Джек и Роуз из фильма «Титаник».