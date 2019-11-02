Леди Гага сыграет светскую львицу, осужденную за убийство мужа

Стало известно, что автор и исполнительница своих песен Леди Гага сыграет роль Патриции Реджиани. Она был осуждена в 1995 году за организацию убийства своего бывшего мужа Маурицио Гуччи, наследника династии Gucci.

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Ридли Скотт, известный своими фильмами «Гладиатор» и «Марсианин», уже подписал с певицей контракт.

Представители Леди Гаги пока никак не отреагировали на запрос журналистов о комментарии.

Патриции Реджиани и внуку основателя Гуччио Гуччи было по 24 года, когда они поженились в 1976 году. В 1985 году Маурицио ушел к более молодой женщине, и супруги развелись в 1991 году.

Патриция отсидела в тюрьме 18 лет, ее освободили только в 2016 году. Женщина до сих пор отрицает свою вину.