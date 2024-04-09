Знаменитости 09 апреля 2024, 18:58 Леди Гага спровоцировала слухи о помолвке Певицу Леди Гагу заметили с кольцом на безымянном пальце IMAGO / Steve Vas / Global Look Press

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Певицу Леди Гагу заметили в Голливуде с кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщил портал Page Six.

Певица прогуливалась в черном наряде, состоящем из рубашки, длинного пальто, леггинсов и туфель на высоком каблуке. Она дополнила образ солнцезащитными очками.

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Внимание журналистов привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце исполнительницы. После этого фанаты заговорили о тайной помолвке знаменитости.

С 2019 года Леди Гага находится в отношениях с бизнесменом Майклом Полански. Это ее первый серьезный роман после расторжения помолвки с агентом Кристианом Карино. С ним певица была вместе около двух лет.

Пока артистка не подтвердила информацию о помолвке.

Ранее СМИ сообщили, что Филипп Киркоров нашел себе невесту и провел тайную помолвку. В 2024 году поп-король якобы планирует сыграть свадьбу.