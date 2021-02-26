Леди Гага расплакалась из-за Тони Беннетта

Певица Леди Гага заплакала, когда вспоминала совместную работу с легендарным 94-летним эстрадным певцом Тони Беннеттом. Об этом сообщил сайт eg.ru.

«Было горько видеть потерянного, растерянного и беспомощного Тони», — призналась американка.

Музыкальная исполнительница вспомнила его слова: «Жизнь — это подарок, даже когда у вас Альцгеймер. И я благодарю жену (54-летнюю Сьюзан Кроу — прим. ред) и мою семью за поддержку. Без них меня бы здесь уже не было».

У Леди Гаги перехватило дыхание, когда Беннетт чисто и проникновенно исполнил сольную партию в любовной песне.

«Подавляющее большинство людей со старческой деменцией завершают карьеру. Работа Тони Беннетта — настоящий феномен», — сказала психиатр Гаятри Деви.

В 2014 году Леди Гага в дуэте с Тони Беннеттом записала джазовый альбом Cheek to Cheek. Он возглавил главный хит-парад США — Billboard 200. Через четыре года они вернулись в студию для работы над новыми композициями. Это далось непросто, так как в 2016-м у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, недуг постоянно прогрессировал.