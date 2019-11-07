Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала. Фанаты в бешенстве

Американская певица Леди Гага отменила выступление в Лас-Вегасе за 20 минут до начала шоу. У артистки проявились бронхит и синусит.

«У меня синусит и бронхит, мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам все возмещу, обещаю», — написала Леди Гага в Instagram и выложила снимок, где она сидит под капельницей с закрытым лицом.

Источник фото: Instagram

Несмотря на то, что певица продемонстрировала свои страдания, фанаты остались недовольны.

«Объявление на три часа раньше означало бы, что большинство людей еще не были бы одеты, не простояли бы в очереди, не надели бы браслеты — все эти вещи, которые заставили меня почувствовать „О, это происходит“. Это все равно бы разочаровало, но удар был бы более мягким».

«Если что, единственная настоящая вещь, на которую я злюсь, это отсутствие объявлений. 20 минут до того, как двери откроются — это недостаточно. Конечно, они узнали, что она не сможет выступить, раньше».

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Леди Гага отменила в Лас-Вегасе шоу Enigma. С тем же шоу она должна выступить 8 ноября, а с Jazz&Piano — 9-го. Затем у нее будут концерты в конце декабря.

Леди Гага работает над шестым студийным альбомом, который будет называться Adele. Дата его релиза пока не известна.