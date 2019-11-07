Леди Гага отменила концерт за 20 минут до начала. Фанаты в бешенстве
«У меня синусит и бронхит, мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам все возмещу, обещаю», — написала Леди Гага в Instagram и выложила снимок, где она сидит под капельницей с закрытым лицом.
Несмотря на то, что певица продемонстрировала свои страдания, фанаты остались недовольны.
«Объявление на три часа раньше означало бы, что большинство людей еще не были бы одеты, не простояли бы в очереди, не надели бы браслеты — все эти вещи, которые заставили меня почувствовать „О, это происходит“. Это все равно бы разочаровало, но удар был бы более мягким».
«Если что, единственная настоящая вещь, на которую я злюсь, это отсутствие объявлений. 20 минут до того, как двери откроются — это недостаточно. Конечно, они узнали, что она не сможет выступить, раньше».
Элтон Джон перенес концерт на несколько месяцев из-за болезниПодробнее
Леди Гага отменила в Лас-Вегасе шоу Enigma. С тем же шоу она должна выступить 8 ноября, а с Jazz&Piano — 9-го. Затем у нее будут концерты в конце декабря.
Леди Гага работает над шестым студийным альбомом, который будет называться Adele. Дата его релиза пока не известна.