Лечил астму, умер от подагры. Экс-жена рассказала о здоровье Пьера Нарцисса в последние дни жизни

Пьер Нарцисс страдал от приступов удушья, принимая их за астму. На самом деле это были тяжелые последствия подагры, загубившие его сердце. Подробности смерти певца раскрыла его бывшая жена Валерия Калачева.

Документы о смерти хранятся у нее. Пьер Нарцисс умер от не обнаруженных вовремя последствий подагры — высокий креатинин и ядовитые соли, которые появляются при этом заболевании, оседали не на теле, суставах рук и ног, а внутри, разъедая органы. В документах указана полиорганная недостаточность всех органов, вызванная оседанием высокого креатинина.

Он жаловался на подагру и знал, как купировать осложнения. Также на астму, и знал, как купировать ее. Но оказывается, мочевая кислота с высоким креатинином делали сердце слабым. Сердце увеличивалось, а сердечный выброс был маленький, всего на 30%. Задыхался он от этого, а думал, что у него астма. Пшикал разными сильными средствами, но они не помогали

Госпитализация не была плановой. Придя к нему домой, бывшая жена нашла кастрюлю и деревянную ложку. Было видно, что певец пытался справиться с сильным приступом, так как на крышке были капли, будто кастрюлю недавно оставили, и расставлены баллончики.

При этом он взял спортивную сумку и пошел в спортзал. Но после понял, что лучше зайти к платному врачу. В клинике певца поставили перед выбором — либо сразу ехать на скорой помощи на обследование, либо не делать этого и рисковать жизнью. Только тогда Пьер Нарцисс согласился лечь в больницу.

«Врач говорил, что Пьер приносит радость всем, лежит, поет. Медсестры прибираются, тоже напевают. Идиллию такую внес даже в больницу», — рассказала Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс умер 22 июня. Певцу было 45 лет. Церемония прощания прошла в Москве, а похоронят певца в Камеруне. Дата репатриации постоянно откладывалась из-за разногласий между бывшей супругой и матерью мужчины.