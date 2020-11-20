Лечащий врач Романа Виктюка назвал причину его смерти

«Я не понимаю, зачем и кому нужен этот обман? Кто начал писать эту нелепицу? Даже если бы коронавирус и имел место, то Романа Виктюка выписали из больницы, а это значит, что он смог победить болезнь», — заявила медик.

По ее мнению, причины смерти режиссера — возраст и возрастные изменения в организме. Виктюк находился в «летальном возрасте».

Тем не менее врач уверена, что артист мог бы прожить дольше. В старческие годы необходимо больше двигаться. А Виктюк в последнее время был обездвижен из-за перенесенного в больнице инсульта. В возрасте режиссера люди часто уходят из жизни именно из-за тромбоза. Это достаточно прогнозируемая причина смерти, отметила Калинченко.

Роман Виктюк умер в 84 года. Многие СМИ называли причиной смерти режиссера коронавирусную инфекцию, которой он переболел незадолго до смерти.

Прощание с Виктюком прошло 20 ноября в его театре в Москве. Режиссера похоронят в семейном склепе во Львове.