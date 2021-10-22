Лебедев высказался о ситуации вокруг пандемии коронавируса

Дизайнер Артемий Лебедев в рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался об отношении в обществе к пандемии коронавируса и вакцинации.

«Больше всего в истории с COVID-19 меня бесит, что люди обвиняют государство в самых разных грехах. С одной стороны, мы видим совершенно чудовищную статистику — по 32 тысячи человек в день заболевают, с начала пандемии в России уже более 8 миллионов случаев заболевания коронавирусом. Это очень грустная статистика, „красные зоны“ имеют свойство переполняться, нет никакой необходимости поставлять врачам лишнюю работу», — сказал дизайнер.

Он добавил, что его раздражают люди, которые несерьезно относятся к вирусу, считая его «выдумками» и отказываются вакцинироваться.

Лебедев также подчеркнул, что система здравоохранения работает не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы они смогли прожить как можно дольше. Он добавил, что вакцина создана для того, чтобы спасать жизни и продлевать их, а не наоборот.

«Те люди, которые пытаются любыми способами, как партизаны, ускользнуть от вакцинации, они делают хуже и окружающим», — заключил Лебедев.