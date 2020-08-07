Лебедев согласился пойти в суд с Понасенковым и снова назвал его «колхозником»

Дизайнера Артемия Лебедева не испугала решительность публициста Евгения Понасенкова засудить его. Он готов пойти в суд и выслушать все претензии. Потом Лебедев еще несколько раз прошелся по своему визави и снова обозвал его.

«Я негордый, если надо пойти в суд, я пойду в суд, и претензии жалкого Понасенкова мне абсолютно не страшны. Так что ждем продолжения сюжета, надеюсь, будет зрелищно. А для тех, кто опоздал к началу представления, я напомню, что Понасенков — это такой жалкий напыщенный урод, который думает, что если он снимается на фоне золотых картин или какого-то венецианского канала, то это делает его благородным», — заявил Лебедев в видеоблоге.

Дизайнер повторил свои слова про «колхозника» в адрес историка.

Конфликт между Лебедевым и Понасенковым разгорелся в начале недели. Ранее Лебедев наткнулся на YouTube-канал Понасенкова, на котором публицист выкладывает ролики со своими суждениями о том, что творится в мире. Дизайнера удивило, откуда у «шарлатана» и «колхозника» может быть столько подписчиков. Он записал видео со своими рассуждениями по поводу личности публициста, который отреагировал на них очень решительно.

Понасенков заявил, что Лебедев — это «пыль, которая вышла в тираж». Он пообещал засудить своего обидчика и предрек ему тюрьму. По уверению публициста, дизайнер будет извиняться перед ним на коленях и заплатит деньги за свои слова.