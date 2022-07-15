Лебедев рассказал о «пожеланиях смерти» после поездки в Донбасс

Дизайнер Артемий Лебедев во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о посещении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Украины. По его словам, после этого некоторые слушатели желали ему смерти.

Лебедев отметил, что за последние дни он получил «невероятное количество пожеланий умереть в самых разных муках».

«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — сообщил он.

Это произошло после того, как дизайнер во время выходных съездил в ДНР, а также в Херсонскую и Запорожскую области.