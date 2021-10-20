«Лажа полная». Вассерман призвал судить Байдена за мошенничество с зеленой энергетикой

Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил с критикой зеленой энергетики, назвав ее лажей. Он также заявил, что американского президента Джо Байдена надо судить за пропаганду глобального потепления и зеленых технологий.

«Зеленая энергетика — лажа полная», — сказал он. Его процитировало Ura.ru.

Он добавил, что за пропаганду глобального потепления нужно судить и российских сторонников этого процессов? и «всех байденовских штучек». Вассерман заявил, что готов сам инициировать эту процедуру.

«Байден же распространяет не просто ложь, а опасную ложь! Я предлагаю вывести Российскую Федерацию из всех соглашений, основанных на теории глобального потепления», — сказал депутат.

Он также предложил призвать другие государства к таким же действиям. Кроме того, эрудит высказал мнение о том, что Байдена и других, занимающихся пропагандой зеленых технологий и глобального потепления, нужно судить за мошенничество.

«В любом суде Москвы», — отметил Вассерман.

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что переход на зеленую энергетику обойдется России как минимум в 90 триллионов рублей.