Лазарев вспомнил самые страшные съемки в жизни

Певец Сергей Лазарев рассказал о самых страшных съемках в жизни. Он падал в пропасть в музыкальном клипе «Снег в океане». Артист поделился воспоминаниями в Instagram.

В новом клипе герои карабкаются по отвесной скале, и Лазарев падает в пропасть. Артисты снимались без дублеров.

«Это действительно самые тяжелейшие съемки в моей жизни. Это правда. Самые опасные съемки в моей жизни… Я поседел раз 10», — рассказал Лазарев.

Он признался, что в следующий раз будет особенно внимательно размышлять над задумками режиссера Алана Бадоева. Он сфокусируется не только на мыслях о будущих красивых кадрах, но и на самом съемочном процессе.

«У нас не было дублеров. Мы действительно провели на этой скале много, много часов», — добавил музыкальный исполнитель.

После съемок все его руки были изранены острыми гранями скалы, написало радио «Комсомольская правда».