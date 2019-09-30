  • Лазарев впервые показал фото дочери от суррогатной матери

    30 сентября 2019, 14:00

    Александра Ломейко

    Российский певец Сергей Лазарев представил общественности свою годовалую дочь. Раньше он не показывал своего второго ребенка. Девочка родилась от суррогатной матери.

    Снимок, на котором запечатлены оба ребенка артиста и он сам, опубликован в Istagram-аккаунте Лазарева.

    «Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!» — подписал пост артист, который появился после его участия в передаче «Секрет на миллион».

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    В эфире Лазарев признался, что второй раз стал отцом. Дочь появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Родила ее та же женщина, что выносила первого ребенка исполнителя, Никиту.

    Свои поздравления в комментариях к записи оставили Полина Гагарина, Диана Арбенина, Игорь Крутой и Лолита Милявская.

    «Спасибо, что доверился! Искренний и настоящий разговор! Крепко обнимаю и жду в гости с детками», — написала ведущая шоу Лера Кудрявцева.