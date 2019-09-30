Лазарев впервые показал фото дочери от суррогатной матери

Российский певец Сергей Лазарев представил общественности свою годовалую дочь. Раньше он не показывал своего второго ребенка. Девочка родилась от суррогатной матери.

Снимок, на котором запечатлены оба ребенка артиста и он сам, опубликован в Istagram-аккаунте Лазарева.

«Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!» — подписал пост артист, который появился после его участия в передаче «Секрет на миллион».

Сергей Лазарев раскрыл тайну — у него есть годовалая дочь Подробнее

В эфире Лазарев признался, что второй раз стал отцом. Дочь появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Родила ее та же женщина, что выносила первого ребенка исполнителя, Никиту.

Свои поздравления в комментариях к записи оставили Полина Гагарина, Диана Арбенина, Игорь Крутой и Лолита Милявская.

«Спасибо, что доверился! Искренний и настоящий разговор! Крепко обнимаю и жду в гости с детками», — написала ведущая шоу Лера Кудрявцева.