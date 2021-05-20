Лазарев в день рождения Кудрявцевой попросил ее снять с него заклятие

Лера Кудрявцева 19 мая отпраздновала свой юбилей. Телеведущей исполнилось 50 лет. В свой день рождения она пришла на программу «Вечерний Ургант». Иван Ургант затронул тему ее романа с Сергеем Лазаревым. Певец не остался в стороне и заявил, что ведущая его околдовала. Главной темой разговора, конечно, стала личная жизнь.

Ургант отметил, что у Леры Кудрявцевой есть уникальная способность — влюблять в себя мужчин. Ведущий напомнил, что Сергей Лазарев после расставания с Кудрявцевой там и не обрел счастье в личной жизни.

«Почему у Сергея не было громких публичных романов? Можешь ли ты сейчас прочитать это заклинание и снять его?» — спросил в шутку Ургант.

Кудрявцева ему ответила, что «есть женщины, после которых у мужчин не складывается никак…".

Обсуждение этой темы сам Лазарев продолжил в Instagram.

«Кудрявцева, сними проклятье уже!» — написал артист в профиле Леры Кудрявцевой. На что она ему ответила, что никогда этого не сделает.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались с 2008 по 2012 год. После расставания они остались в дружеских отношениях. Ведущая вскоре вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила ему дочь. Сергей Лазарев до сих пор не женат. Тем не менее у него есть сын Никита и дочка Анна.