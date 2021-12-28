Лауреат Пулитцеровской премии, биолог Эдвард Осборн Уилсон скончался

Американский биолог Эдвард Осборн Уилсон скончался. Мужчине было 92 года. Благодаря своей деятельности он получил прозвище «современный Дарвин». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на фонд биоразнообразия его имени (E.O. Wilson Biodiversity Foundation).

Его смерть наступила 26 декабря в Берлингтоне, штат Массачусетс. За свою жизнь он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии. Он являлся преподавателем в Гарвардском университете, а также был одним из самых востребованных специалистов по муравьям.