Лауреат Букеровской премии Хилари Мантел умерла на 71 году жизни | 360°

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23 сентября 2022, 17:26

Лауреат Букеровской премии Хилари Мантел умерла на 71 году жизни

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Британская писательница, лауреат Букеровской премии Хилари Мантел умерла. Женщине было 70 лет. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Twitter-аккаунт издательства HarperCollins.

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Мантел получала престижную премию два раза в жизни. Впервые ее удостоили Букеровской премии за книгу «Волчий зал». Позже она получила ее за ее продолжение под названием «Внесите тела». Свою последнюю книгу писательница опубликовала в 2020 году.

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