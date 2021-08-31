Латвийский певец Бусулис рассказал, как занимался сельским хозяйством во время карантина

Латвийский певец Интарс Бусулис рассказал, как жил во время карантина из-за коронавируса. Например, он занимался сельским хозяйством. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Певец уточнил, что в этот период сидел без работы, но сильных финансовых проблем у него не было.

«Мы же Европа, а тут, если ты исправно платишь налоги, можешь хорошо прожить в трудное время — государство о тебе заботится», — пояснил Бусулис.

Он рассказал, что у него были накопления, но и пособия от государства неплохо помогли. Бусулис уточнил, что во время карантина занимался сельским хозяйством в своем загородном доме.

«Кур и коров у нас нет, конечно, но я сам был и садовником, и траву косил», — поделился артист.