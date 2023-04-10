10 апреля 2023, 12:14
«Лассе уснул навсегда». Родственники сообщили о смерти гитариста группы ABBA
Гитарист ABBA Лассе Велландер скончался на 71-м году жизни
Шведский музыкант, гитарист легендарной группы ABBA Лассе Велландер скончался на 71-м году жизни. Причиной смерти стал рак, сообщила газета Daily Mail.
Родные Велландера ранее распространили информацию о кончине артиста в соцсетях.
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«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда», — говорилось в заявлении близких покойного.
По их словам, об онкологическом заболевании музыканта стало известно недавно. Рак начал быстро прогрессировать и привел к скоропостижной кончине гитариста.
«Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», — добавили родственники.
Велландер присоединился к ABBA осенью 1974 года. Он принял участие в записи восьми альбомов группы и гастролировал вместе с коллективом. Артист подключился и к созданию сборника Voyage в 2021 году. Он стал последним альбомом ABBA.
Музыка
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