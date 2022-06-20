Ларису Долину заметили в больнице после слухов об операции

В последнее время в социальных сетях поползли слухи о том, что певица Лариса Долина сделала ряд пластических операций. Неудивительно, ведь внешность знаменитости значительно преобразилась. Накануне подписчики действительно заметили певицу в больнице. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Долиной.

Лариса Долина оказалась в медицинском учреждении не из-за того, что столкнулась с проблемами со здоровьем. Певица решила приехать, чтобы поздравить сотрудников учреждения с их профессиональным праздником. Долина организовала для медиков выступление, а также дала интервью журналистам.

«Спасибо, что лечите и даете надежду», — обратилась Долина к медикам.

Для выступления певица выбрала черный блестящий костюм, котрый хорошо подчеркивал ее фигуру. По словам подписчиков, новые яркие образы артистки делают ее гораздо моложе своих лет. Пользователи интернета предположили, что поддерживать хороший внешний вид Долиной помогают не только стилисты, но и пластические хирурги.