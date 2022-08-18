Ларису Долину назвали лучшей вокалисткой России

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что народная артистка России, певица Лариса Долина имеет лучшие вокальные данные в стране. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, он с удовольствием послушал бы то, как Долина исполняет гимн России.

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы развернуть эту историю (исполнение гимна. — ред.) очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений», — добавил Бабичев.

Музыкальный критик отметил, что также с исполнением российского гимна справились бы следующие молодые артисты: победитель второго сезона шоу «Голос» SHAMAN, ученик Александра Градского Сергей Волчков, Пелагея, Zivert и Анна Асти.

Бабичев не оставил в стороне Григория Лепса и Филиппа Киркорова, которые уже имеют подобный опыт и за которых, по его словам, не стыдно.