  • Лариса Латынина рассказала, как увела мужчину из семьи

    12 декабря 2019, 18:24

    Андрей Иванов

    Прославленная гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина в эфире телеканала «Россия-1» рассказала, что увела своего второго мужа из семьи.
    Лариса Латынина рассказала, как увела мужчину из семьи

    Латынина пришла на программу Бориса Корчевникова «Судьба человека», во время которой рассказала, что ее второй муж — профессор Юрий Фельдман — развелся из-за нее. «Мы познакомились в доме отдыха. Он совсем не знал, кто я такая. Я помню, как он поцеловал мое запястье, и я поняла, что это мой человек. Он спросил: „А вы умеете играть в теннис?“ Я ответила, что никогда не играла. Но он меня научил», — рассказала Латынина. Она добавила, что Фельдман на тот момент был женат. Он принял решение развестись, однако в парткоме ему пригрозили исключением из партии.

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    После этого в студию пришла дочь Латыниной от первого брака — Татьяна. Она рассказала о том, что расставание родителей для нее стало настоящим ударом, однако экс-супругам хватило мудрости, чтобы сохранить дружеские отношения после развода.

    Латынина завоевала девять золотых медалей на Олимпийских играх в период 1956-го по 1964 год. Она также является девятикратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.