Лариса Латынина рассказала, как увела мужчину из семьи

Латынина пришла на программу Бориса Корчевникова «Судьба человека», во время которой рассказала, что ее второй муж — профессор Юрий Фельдман — развелся из-за нее. «Мы познакомились в доме отдыха. Он совсем не знал, кто я такая. Я помню, как он поцеловал мое запястье, и я поняла, что это мой человек. Он спросил: „А вы умеете играть в теннис?“ Я ответила, что никогда не играла. Но он меня научил», — рассказала Латынина. Она добавила, что Фельдман на тот момент был женат. Он принял решение развестись, однако в парткоме ему пригрозили исключением из партии.

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После этого в студию пришла дочь Латыниной от первого брака — Татьяна. Она рассказала о том, что расставание родителей для нее стало настоящим ударом, однако экс-супругам хватило мудрости, чтобы сохранить дружеские отношения после развода.

Латынина завоевала девять золотых медалей на Олимпийских играх в период 1956-го по 1964 год. Она также является девятикратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике.