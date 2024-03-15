Знаменитости 15 марта 2024, 00:53 Лариса Гузеева прилетела в Израиль в инвалидной коляске Сломавшая ногу Лариса Гузеева улетела в Израиль в инвалидной коляске РИА «Новости»

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь в Израиле, куда прилетела в инвалидной коляске. В своем Instagram*-аккаунте она сообщила подписчикам, что сломала ногу.

«Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», — написала артистка.

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По словам Гузеевой, она мечтала прилететь в Израиль перед Пасхой, перед Великим постом, чтобы посетить храм Гроба Господня. Актриса добавила, что гуляет по набережной в красной инвалидной коляске, а также призвала подписчиков беречь свои руки и ноги.

Телеведущая сломала ногу, неудачно упав на ровной поверхности. По ее словам, к врачам она обратилась за помощью через неделю, а до этого терпела боль. На травмированную ногу ей наложили гипс.

Ранее главная сваха страны подала заявки в Роспатент на регистрацию своего бренда — товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Какие цели она преследовала, актриса не сообщила.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.