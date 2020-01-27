Лариса Голубкина опровергла слухи о серьезной болезни

79-летняя актриса Лариса Голубкина заболела. СМИ сообщили, что ее увезли в больницу из-за высокого давления, но сама актриса эти слухи опровергла.

«Нормально все, простудилась!» — сказала Голубкина «360».

Актриса пожаловалась, что журналисты своими постоянными звонками не дают ей спокойно отдохнуть. Она сказала, что пытается поспать, но не может из-за настойчивого внимания СМИ к своей болезни.

О госпитализации актрисы сообщил Telegram-канал Mash. Он отметил, что она лежит в терапевтическом отделении больницы уже несколько дней — за ней постоянно наблюдают врачи.

Лариса Голубкина — известная советская и российская актриса. Она известна по съемкам в картинах «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и других, а также благодаря своим ролям в театре. Голубкина удостоена звания Народной артистки РСФСР. Она вдова знаменитого артиста Андрея Миронова.