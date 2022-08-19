Лариса Долина рассказала, в чем заключается секрет ее красоты

Российская певица Лариса Долина в свои 66 лет сильно похудела и по-настоящему помолодела. Журналисты «Экспресс-газеты» попытались выяснить, в чем заключается секрет красоты артистки, и как ей удается так хорошо выглядеть в зрелом возрасте.

По словам самой певицы, она черпает энергию со сцены и со своих выступлений.

«Я не знаю, откуда у меня берутся силы, — кокетничала народная артистка. — Сцена — это абсолютно мой организм. Я на ней себя чувствую словно рыба в воде. Даже после концерта не устала нисколько. Для меня это как глоток свежего воздуха. А еще меня восстанавливает любовь к жизни. Когда живешь в гармонии с собственной совестью, душой и сердцем, у тебя все хорошо», — процитировали «Дни.ру» слова артистки.

Кроме того, звезда уделяет много внимания косметологическим процедурам.

Артистка также призналась, что быть красивой и выглядеть молодо ей помогает любовь. Ее сердце сейчас несвободно.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — резюмировала Долина.