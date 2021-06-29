Ларин рассказал, какой урок вынес во время пандемии

Актер Камиль Ларин рассказал, что пандемия заставила сделать его определенные выводы. Об этом сообщила НСН.

Он понял, что бессмысленно строить планы.

«Сегодня ты построил, завтра они отменяются. Но появляется такая бессуетность, ты понимаешь, что ты всегда в режиме — можешь взять весла, поднять парус, либо просто качаться в лодке», — рассказал артист.

Также он добавил, что научился быть благодарным за «все, что подкидывает нам жизнь».