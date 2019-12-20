«Лапотулечка»: Лиза Галкина показала новое платье

Дочь артиста Максима Галкина Лиза сфотографировалась в белом платье с рисунком в виде кошечки. Снимок выложили в фан-аккаунте в Instagram.

Поклонники шестилетней девочки положительно оценили новую фотографию. «Лизочка, красавишна, умняшка и лапотулечка. Обожаю тебя!» — так подписчица отреагировала на образ ребенка. «Обожаю», — добавили другие интернет-пользователи и поставили в комментарии сердечки.

А еще Лизу Галкину называют ангелом: «Ангелочек, необыкновенная девчушка!», «Как может не нравиться это ангел?!».

Лиза и Гарри Галкины появились в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина в сентябре 2013 года. Их родила суррогатная мать. В Instagram Максим Галкин выкладывает видео с вокальными и танцевальными номерами дочери, написало ИА Nation News. А еще девочка учит французский язык, ее педагог — папа, который бегло говорит на этом иностранном языке.