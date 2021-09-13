facebook_pixel
    13 сентября 2021, 13:55

    Лана Вачовски объяснила, почему снимает новую «Матрицу» без сестры

    Полина Гребенщикова

    Лана Вачовски (в прошлом — Ларри Вачовски) рассказала, почему снимает четвертую часть «Матрицы» без своей сестры Лилли (в прошлом — Энди Вачовски). Об этом написало РИА ФАН.

    Лана Вачовски объяснила, почему снимает новую «Матрицу» без сестры

    Предыдущие три части «Матрицы» режиссеры снимали вместе, однако над новой частью Лана будет работать одна. Режиссер пояснила, что возрождение Нео и Тринити в новой части франшизы стало для нее способом пережить смерть родителей и близкого друга.

    «А потом я спросила Лилли, хочет ли она этого, и она захотела иначе относиться к своему горю. Она училась в художественной школе, и она была на другом пути, и она не хотела идти этим путем, чтобы справиться со своим горем. Но, вы знаете, история развивалась, и я рассказала своей жене эту историю, и она сказала: „О боже, ты должна это сделать“. Я подумала: „Уф, Матрица, не могу туда вернуться“. Я спросила своих друзей, и мои друзья действительно были тем катализатором принятия решений, который помог мне сказать: „Хорошо, да, давайте сделаем это“, потому что эти люди действительно являются причиной того, что мы вернулись и сделали это снова», — рассказала Лана Вачовски.