Лана Вачовски объяснила, почему снимает новую «Матрицу» без сестры

Лана Вачовски (в прошлом — Ларри Вачовски) рассказала, почему снимает четвертую часть «Матрицы» без своей сестры Лилли (в прошлом — Энди Вачовски). Об этом написало РИА ФАН.

Предыдущие три части «Матрицы» режиссеры снимали вместе, однако над новой частью Лана будет работать одна. Режиссер пояснила, что возрождение Нео и Тринити в новой части франшизы стало для нее способом пережить смерть родителей и близкого друга.

«А потом я спросила Лилли, хочет ли она этого, и она захотела иначе относиться к своему горю. Она училась в художественной школе, и она была на другом пути, и она не хотела идти этим путем, чтобы справиться со своим горем. Но, вы знаете, история развивалась, и я рассказала своей жене эту историю, и она сказала: „О боже, ты должна это сделать“. Я подумала: „Уф, Матрица, не могу туда вернуться“. Я спросила своих друзей, и мои друзья действительно были тем катализатором принятия решений, который помог мне сказать: „Хорошо, да, давайте сделаем это“, потому что эти люди действительно являются причиной того, что мы вернулись и сделали это снова», — рассказала Лана Вачовски.