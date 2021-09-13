Лана Дель Рей объяснила свой уход из социальных сетей

Американская певица Лана Дель Рей удалила свои аккаунты в социальных сетях. Она заявила, что причиной для этого послужило большое количество работы и множество других интересов, «которые требуют конфиденциальности и прозрачности». Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я лишь хочу сказать, что точно продолжу сочинять поэтические тексты для альбомов и выпускать пластинки. Я до сих пор пишу короткие сборники стихов. И я все еще с вами и до сих пор занимаюсь любимым делом, живу исключительно ради музыки», — пообещала знаменитость.

Девушка рассказала также подробности о грядущем альбоме «Blue Banisters». Она отметила, что он станет компиляцией прошлых треков певицы. Также в нем будут присутствовать синглы, которые сочинили члены ее семьи, друзья и старые коллеги.

Также Лана выразила огромную благодарность своим поклонникам и всем тем, кто следит за ее творчеством.

«Признание — это так важно. Но в данный момент, думаю, мне нужно сузить круг общения и продолжить развивать новые навыки и интересы», — подытожила певица.