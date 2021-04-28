Lamborghini Анастасии Ивлеевой забрали на штрафстоянку. Об этом ей сообщили через Telegram

Департамент транспорта Москвы сообщил, что Lamborghini Анастасии Ивлеевой забрали на штрафстоянку. В ведомстве отметили, что проблемы с парковкой у телеведущей возникают не в первый раз.

«Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

В департаменте попросили Ивлееву быть внимательной и соблюдать требования дорожных знаков. Пока же ей придется самой проследовать на штрафстоянку, чтобы забрать автомобиль.

В ведомстве не объяснили, почему решили сообщить Ивлеевой о нарушении в столь странной форме.

Анастасия Ивлеева не раз нарушала ПДД, о чем она обычно сама рассказывает в Instagram. Например, однажды ее поймали за вождением авто без прав, когда остановили для проверки документов. Ивлеева сказала инспектору, что могла забыть водительские права в другом автомобиле. Инспектор, как рассказала телеведущая, отпустил ее.