Лайма Вайкуле: С Пугачевой у нас какая-то химия

Недавно Вайкуле покорила Сеть в новом для нее амплуа блогера серией вайнов «Дамы с дюн» в компании Пугачевой. Пользователи остались в восторге от тонкого юмора артистки.

В студии телепрограммы ведущий Иван Ургант поинтересовался, легко ли ей далась работа с Примадонной. Вайкуле рассказала, что сотрудничество проходит очень легко. Она привела в пример недавний ролик с сеткой, где звезды вновь вместе появились в кадре. По словам артистки, они не знали, что будут говорить, и все вышло экспромтом.

«У нас какая-то химия происходит, мы два Овна», — объяснила она.

Ургант в ответ напомнил, что тоже Овен по гороскопу. Вопреки крепкой дружбе звезды эстрады никогда не выступали дуэтом. Впрочем, Лайма Вайкуле поделилась, что не исключает такой возможности в будущем.

Недавно Вайкуле призналась, что эпидемия коронавируса всерьез испугала ее. Из-за этого певица решилась на крайние меры: отказалась от поездок. Артистка признала, что пока что стоит воздержаться от полетов. Она также рассказала, что вся зима занята у нее гастролями в России и на Украине.