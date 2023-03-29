Знаменитости 29 марта 2023, 06:09 Лайма Вайкуле призналась, что онкологическое заболевание изменило ее отношение к людям Певица Вайкуле призналась, что рак изменил ее отношение к людям РИА «Новости»

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Певица Лайма Вайкуле призналась, что перенесенное онкологическое заболевание научило ее с большим вниманием относиться к проблемам других людей. Об этом исполнительница рассказала в интервью YouTube-каналу«И грянул Грэм».

«Однажды утром я проснулась и подумала: „Господи, если мне некому будет помогать, то я не понимаю, для чего я живу. А ведь раньше Земля крутилась вокруг меня“», — сказала певица.

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По ее словам, она научилась улыбаться и делиться своими проблемами в США. Вайкуле отметила, что помогала людям, проходящим химиотерапию, не сдаваться и продолжать лечится от заболевания.

«В 30 лет мы думаем, что бессмертны, и не предполагаем, что может что-то случиться. И когда это случилось со мной, то я поняла, что много теряю в связи со своей профессией», — сказала исполнительница, отметив плотный гастрольный график артиста.

В феврале СМИ сообщили, что больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали домой из частной московской клиники, где она находилась с сентября. Домой звезду забрал муж Петр Чернышев. Известную актрису пытаются спасти от глиобластомы головного мозга. За ее жизнь с 2019 года борются не только российские, но и зарубежные специалисты. Информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк врачи не разглашают.