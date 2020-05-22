Лагутенко закрыл из-за пандемии «Мумий Тролль Music Bar» в Москве

Бар «Мумий Тролль Music Bar» больше не откроет свои двери. Московское заведение закрывается, рассказал в Instagram лидер российской рок-группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко.

«К сожалению, наши худшие опасения подтвердились… Несмотря на наши старания и отчаянную веру в чудеса, „Мумий Тролль Music Bar“ в Москве уже никогда не сможет снова открыть свои двери по адресу Тверская, 7», — написал он.

Всем арендаторам предложили освободить здание до 15 августа. «Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что… карнавала не будет», — добавил Лагутенко.

Исполнитель поблагодарил всех музыкантов, персонал и гостей. Он пообещал сохранить теплые воспоминания и постараться придумать, как все начать с чистого листа. А пока лидер группы предложил поделиться в соцсети самыми яркими воспоминаниями о баре, курьезными случаями, выложить фотографии и видео с концертов и встреч. «Погуляем онлайн», — подытожил Лагутенко.

«Мумий Тролль Music Bar» появился в Москве в сентябре 2015 года. Ресторан-бар работал каждый день и круглосуточно. Первое заведение рок-группы открылось во Владивостоке в 2011-м. За три года существования оно превратилось в центр музыкальной культуры и клубной жизни города.