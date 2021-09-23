Лагутенко рассказал, зачем стал голосом навигатора

Голос Ильи Лагутенко с недавних пор водители могут услышать в навигаторе «Яндекс.Карты». В интервью ИА НСН музыкант рассказал, зачем озвучил навигатор и под чье сопровождение он сам ездит в машине.

Водители, установившие в навигаторе голос Лагутенко, будут слышать комментарии по дороге с цитатами из песен группы «Мумий тролль». Например, во время дорожных работ музыкант предупреждает: «Наступят времена почище, ну, а пока впереди дорожные работы».

По словам Лагутенко, озвучивать навигатор ему понравилось.

«Как поется в одной известной песне, „это было не трудно, это по любви“», — пошутил музыкант.

Он рассказал, что согласился на участие, поскольку ему кажется интересной идея с голосами знаменитостей в навигаторе — это веселее, чем механический незнакомый голос.

«Я не имею ничего против, как будто завел нового друга, который указывает тебе дорогу!», — сказал он.

Сам же музыкант в своей машине предпочитает слушать голоса собственных детей.

«Мои дети записали мне свои голоса в стиле фильмов ужасов. Очень смешно и не позволяет расслабляться на дорогах», — поделился он.