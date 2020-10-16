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    16 октября 2020, 11:56

    Лагутенко рассказал о создании нового альбома «Мумий Тролля» на удаленке

    Полина Петрова

    Российский музыкант и солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, которому 16 октября исполняется 52 года, рассказал о создании альбома «Призраки Завтра» в период пандемии коронавируса, пишет ИА Nation News.
    Лагутенко рассказал о создании нового альбома «Мумий Тролля» на удаленке

    Певец объяснил, что коллектив писал новые песни, когда никто еще не подозревал о грядущей самоизоляции. Работа началась в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли.

    К весне нынешнего года музыканты поняли, что материала хватит на два релиза. Финальной песней в той сессии стала «Призраки Завтра». После ее записи началась подготовка к юбилейному концерту-презентации «Точно Ртуть Алоэ». Группа планировала продолжить подготовку альбома в студии.

    «Но жизнь распорядилась иначе, границы закрыли. Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету», — вспомнил Лагутенко.

    В числе новых композиций оказались коллаборации со Скриптонитом и T-Fest. Певец признался, что с интересом следит за российским хип-хопом, и эти артисты его радуют. Солист «Муммий Тролля» признался, что коллектив соскучился по «живому обычному, человеческому общению, по концертам». Лагутенко отметил, что в настоящих реалиях работники музыкальной сферы вынуждены осваивать новые форматы. По его мнению, изменения имеют глобальный и долговременный характер.