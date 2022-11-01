Лагутенко озвучил аудиогид для тобольской экотропы «Лес и здоровье» | 360°

Знаменитости 01 ноября 2022, 16:37 Лагутенко озвучил аудиогид для тобольской экотропы «Лес и здоровье» Илья Лагутенко: дышится там легко, вокруг реальная южная тайга РИА "Новости"

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Российский певец, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил аудиогид для тобольской экотропы «Лес и здоровье», которая недавно открылась. Об этом написал «ФедералПресс».

Музыкант отметил, что экотропа пролегает через настоящую южную тайгу, куда еще не дошла цивилизация.

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«Место интересное — всего в полутора километрах от производства „ЗапСибНефтехим“, а дышится там легко, вокруг реальная южная тайга и груз цивилизации не давит совсем», — сказал Лагутенко.

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Запись аудиогида, которую озвучивал музыкант, длится около двух часов. Кандидатура Лагутенко, как аудиогида, была выбрана с помощью народного голосования. Сам Илья давно позиционирует себе как экозащитник. Он является представителем «Фонда дикой природы» WWF в России.

Экологическая тропа «Лес и здоровье» — это совместный проект компании СИБУР и Тобольской комплексной научной станции УрО РАН. Кроме того, ему оказывает поддержку тобольская администрация.