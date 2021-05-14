Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу

Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отметили серебряную годовщину свадьбы. Артист поздравил жену в Instagram.

Лагашкин опубликовал фотографию из личного архива. На снимке еще молодые артисты держат друг друга в объятьях. Этим постом 44-летний актер поздравил супругу с годовщиной.

«Огонь! Дерзкий! Украл и обаял свою любовь! Лучшая пара!», — прокомментировал актер Андрей Мерзликин.

Лагашкин и Стулова знакомы со студенческих лет, они вместе учились в ГИТИСе. Супруги воспитали 22-летнего сына Савву и растят восьмилетнего Луку.

Лагашкин снимается в кино с 1997 года, отметили «Дни.ру». Дебют артиста состоялся в фильме «День полнолуния». В последнее время наибольшую известность ему принес образ участкового Сергея Маслова в сериале «Жуки». Вместе с мужем в проекте снялась и Стулова. В «Жуках» она сыграла любвеобильную сельскую продавщицу Ирину Герасимову.

Стулова в своем Instagram называет Лагашкина опорой и путеводной звездой, публикует совместные фото.

Старший сын пары снялся с отцом в военной восьмисерийной драме российско-украинского производства «Отряд Кочубея». Также вместе с родителями он работал в сериале «Котовский».