Знаменитости 13 августа 2023, 20:32 Лада Дэнс вышла на связь и рассказала о своем состоянии «АиФ»: певица Лада Дэнс вышла на связь, ее состояние стабилизировалось Кинопоиск

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Актриса и певица Лада Дэнс впервые вышла на связь после ДТП и рассказала «Аргументам и фактам», что ее состояние стабилизировалось. Артистка заявила, что врачи дают оптимистичный прогноз.

«Конечно, останусь Дэнс. Но нужно время», — ответила актриса на вопрос об изменении псевдонима.

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Артистка призналась, что ей уже проще разговаривать, но движения пока даются с трудом. Врачи дают благоприятный прогноз.

Лада Дэнс попала в аварию 5 августа по дороге в Подольск, в ДТП участвовали три машины. Певица получила травму головы. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму бедра. В больнице артистка проведет не меньше месяца.

Директор Лады Дэнс сообщил, что артистка пока не сможет общаться с поклонниками. После второй операции на лице певице требуется «абсолютная мимическая тишина». Для реабилитации актрисы разработали специальную программу с тренажерами и системным комплексом.