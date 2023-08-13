13 августа 2023, 20:32
Лада Дэнс вышла на связь и рассказала о своем состоянии
«АиФ»: певица Лада Дэнс вышла на связь, ее состояние стабилизировалось
Актриса и певица Лада Дэнс впервые вышла на связь после ДТП и рассказала «Аргументам и фактам», что ее состояние стабилизировалось. Артистка заявила, что врачи дают оптимистичный прогноз.
«Конечно, останусь Дэнс. Но нужно время», — ответила актриса на вопрос об изменении псевдонима.
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Артистка призналась, что ей уже проще разговаривать, но движения пока даются с трудом. Врачи дают благоприятный прогноз.
Лада Дэнс попала в аварию 5 августа по дороге в Подольск, в ДТП участвовали три машины. Певица получила травму головы. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму бедра. В больнице артистка проведет не меньше месяца.
Директор Лады Дэнс сообщил, что артистка пока не сможет общаться с поклонниками. После второй операции на лице певице требуется «абсолютная мимическая тишина». Для реабилитации актрисы разработали специальную программу с тренажерами и системным комплексом.
ДТП
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