11 сентября 2023, 22:30
Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после серьезного ДТП
Певица Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после страшного ДТП, в которое она попала в начале августа. Исполнительница стала гостьей программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Эфир телепередачи приурочили ко дню рождения артистки. В ходе программы певица рассказала подробности аварии, а также заявила, что вина лежит на водителе, который в тот день ее вез.
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В салоне автомобиля вместе с Ладой Дэнс тогда были и ее подруги — Мария Абрамова и Елена Романова. Женщины тоже получили травмы и продолжают проходить реабилитацию.
«Я не знаю, что этот человек должен сделать, чтобы они его простили», — сказала певица.
ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс, случилось в Подольске 5 августа. После аварии исполнительницу госпитализировали с травмами. Через шесть дней она вышла на связь с поклонниками, поблагодарив их за поддержку.
Через две недели после ДТП артистка выступила на концерте в Нижнем Новгороде. Концертный директор звезды Сергей Пудовкин рассказал «360», что выступление проходило под контролем врачей.
ДТП
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