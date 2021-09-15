Лада Дэнс рассказала о разводе

Певица Лада Дэнс развелась со своим супругом Павлов Свирским. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro.

По данным РИА ФАН, она о разводе не жалеет и чувствует себя комфортно. Также артистка добавила, что сейчас не замужем, но у нее есть любимый человек.

Ей нравится заниматься своим делом, а также она планирует построить дом в Сочи.

Певица добавила, что считает неправильным рассказывать о личной жизни, как она это делала раньше.

«В какой-то период своей жизни говорила: „Счастье есть, посмотрите на меня, вы тоже можете быть такими же счастливыми“. И мой брак распался. Видимо, счастье любит тишину», — считает она.