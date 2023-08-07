Знаменитости 07 августа 2023, 18:39 Лада Дэнс отказалась от «танцевального» псевдонима после ДТП МК: певица Лада Дэнс отказалась от псевдонима после ДТП РИА «Новости»

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Певица Лада Дэнс решила изменить псевдоним после ДТП, в котором довольно серьезно пострадала. Об этом написал «Московский комсомолец» со ссылкой на ее продюсера Сергея Пудовкина.

Он пояснил, что знаменитость приняла такое решение сама, понимая, что в ближайшее время не сможет танцевать так активно, как прежде. Она предпочла избавиться от «Дэнс» (в переводе с английского — «танец») в псевдониме и остаться просто Ладой.

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«Лады Дэнс больше не будет. <…> Певица понимает, что впереди ее ожидает длительная реабилитация. <…> Поэтому будет выступать под именем Лада», — процитировало издание продюсера.

В окружении Лады журналистам сообщили, что подозрение на перелом позвоночника не подтвердилось — у певицы лишь сильный ушиб, однако пока ей больно двигаться и даже «трудно говорить и дышать». Она общается в основном в мессенджерах. Врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентке.

Лада Дэнс попала в аварию вечером 5 августа. Певица находилась на заднем сиденье автомобиля, который столкнулся с Bently.