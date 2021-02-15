Лада Дэнс назвала сумму, которую тратит на поддержание красоты в месяц

Российская певица Лада Дэнс прокомментировала информацию о собственных пластических операциях, которая появляется в СМИ. Внимание журналистов привлекает отличная форма, в которой находится 52-летняя знаменитость, написал StarHit.

По словам артистки, она в жизни не прибегала к помощи хирургов. Лада Дэнс пояснила, что не видит в пластике ничего плохого. Она отметила, что, если когда-нибудь решится на операцию, то точно расскажет об этом поклонникам. Певица призналась, что многие ее друзья являются косметологами. Они делают ей процедуры по увлажнению кожи с помощью гиалуроновой кислоты, сообщил сайт «Дни.ру».

Звезда уточнила, тратит на себя примерно сто тысяч в месяц. Своим главным секретом красоты она назвала здоровый сон. Вокалистка старается спать примерно 10 часов в сутки. Помимо прочего, она уже давно правильно питается и постоянно тренируется. Дэнс занимается плаванием, танцует на шесте и бегает по лесу со своей собакой.

Лада посоветовала каждому научиться принимать и любить себя. Как она считает, все в жизни должно быть гармонично. Артистка стремится подходить ко всему с умом.