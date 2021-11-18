Квартиру российской актрисы продали без ее ведома, пока она находилась в США

Мошенники продали столичную квартиру актрисы Аллы Клюки по поддельному договору. Она вместе с семьей еще в 2019 году переехала в США для съемок в фильме. Злоумышленники воспользовались ситуацией и нашли в ее отсутствие покупателей на апартаменты. Об этом написал сайт kp.ru.

Адвокат звездной семьи Григорий Прядко рассказал, что первыми подозрительных постояльцев жилья актрисы заприметили ее соседи. Они сообщили, что в квартире появились люди, похожие на мигрантов.

«Видимо кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи. Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию», — процитировало ИА Nation News слова адвоката.

Сейчас бывшие владельцы недвижимости не имеют прав на свою квартиру. Клюка обратилась в полицию и отправила правоохранителям вместе с заявлением выписку из консульского отдела посольства России в Соединенных Штатах. В документе говорится, что в период оформления сделки актриса отсутствовала в стране.