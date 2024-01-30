Знаменитости 30 января 2024, 01:44 Квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной выставят на аукцион из-за долгов Внучка Федосеевой-Шукшиной: бабушку могут лишить квартиры из-за долгов по ЖКУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина может потерять квартиру в финском городе Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам. Об этом рассказала ее внучка Анна Трегубенко в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

«Проблема в виде долга в размере 100 тысяч — это в рублях. Потому, что платить всем русским в Финляндии стало очень сложно, делать перевод практически невозможно», — сообщила Трегубенко.

Реклама

Дело в том, что финские банки не принимают платежи от россиян. Раньше оплачивать коммунальные услуги удавалось с помощью местных жителей, но сейчас они не идут навстречу. В результате задолженность копится около полугода — с сентября 2023 года. По финским законам, из-за долга квартиру должны выставить на аукцион и продать.

По словам Анна Трегубенко, в финской квартире осталась памятная для ее бабушки вещь — настенной ковер ручной работы с портретом артистки.

Прошлым летом актриса перенесла инсульт. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского. В июле Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр Москвы.