У дома пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой стоит полиция и толпятся журналисты, ее квартира оцеплена. Происходящее у дома артистки на улице Ратной в Москве снял «360».

Снаружи здания ничего не говорит о произошедшем пожаре, внутрь квартиры журналистов не пускают. Рядом со входом стоит полиция, периметр вокруг нее оцеплен.

Пожар в двухкомнатной квартире Марины Хлебниковой произошел 18 ноября. В это время там находились певица, ее дочь и родители. Госпитализация понадобилась только артистке. Она, по данным источника «360», сейчас находится в ожоговой реанимации. По неподтвержденным данным, в ее крови обнаружили алкоголь.

Предварительной версией случившегося назвали неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

СМИ писали о том, что у Хлебниковой диагностировали более 50% поражения кожи. Однако позже источник ТАСС заявил, что певица получила ожоги 20% поверхности тела, а также отравилась продуктами горения.

Пластический хирург Наталья Ваганова сказала «360», что процесс заживления будет зависеть от глубины поражения. Если артистка получила поверхностный ожог I–II степени, то все восстановление займет около двух недель.