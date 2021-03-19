Квартира Юлии Началовой упала в цене на 10 млн рублей

Родственники умершей певицы Юлии Началовой на 10 миллионов рублей снизили цену ее элитных апартаментов, расположенных в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Изначально недвижимость продавалась за 100 миллионов рублей.

Квартира, согласно данным агентства «Циан», по-прежнему на продаже, стоимость ее составляет 90 миллионов рублей, сообщило издание Teleprogramma.pro. Элитную квартиру Началовой подарил бывший муж футболист Евгений Алдонин. Однако позже певица переписала часть апартаментов на своего неофициального супруга хоккеиста Александра Фролова. Спортсмен якобы выделил на ремонт жилища 20 миллионов рублей. Сейчас в квартире Юлии Началовой живет ее дочь.

Продажей недвижимости занимается отец артистки Виктор. Он сообщил, что в феврале этого года Фролов потребовал вернуть ему 20 миллионов. Отец до сих пор не понимает, почему его дочь пошла на долговое соглашение с человеком, с которым на тот момент жила. По словам Виктора Началова, он пытается сделать все возможное, чтобы внучка не осталась без квартиры.

Юлия Началова умерла от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Артистке было 38 лет.