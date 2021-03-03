Кузьмин выпустил новый альбом

Народный артист России Владимир Кузьмин представит свой новый альбом под названием «Мне одиноко, детка» на концерте 8 марта в клубе «Известия Hall». Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он отметил, что программа приурочена к празднику и станет подарком для всех женщин. Кузьмин добавил, что его новый альбом получился менее тяжелым и более лиричным, чем остальные.

«Но это не значит, что мы не услышим здесь интересных гитарных риффов и красивых, фирменных соло от Владимира Кузьмина», — говорится в описании.